Проживающая во Франции российская топ-модель Наталья Водянова приняла участие в фотосессии для российского бренда 12 STOREEZ в рамках сотрудничества компании с благотворительным фондом модели «Обнаженные сердца».

Супермодель снялась в разных образах из капсульной коллекции бренда. На одном из снимков Водянова позировала в шелковом розовом платье-комбинации макси-длины. В качестве обуви были выбраны остроносые туфли шоколадного оттенка. Макияж был выполнен в нюдовых тонах, а волосы распущены. Фотография знаменитости, позировавшей в платье торговой марки, появилась в соцсети на официальной странице 12 STOREEZ.

Наталья Водянова замужем за Антуаном Арно, генеральным директором Berluti, председателем совета директоров Loro Piana и наследником корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), куда входит Dior. Водянова и Арно официально стали мужем и женой в 2020 году, хотя состояли в фактическом браке с 2011 года. Наталья родила от Антуана двоих сыновей. Также у нее есть трое детей от предыдущего брака.