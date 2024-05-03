Известная актриса Наталья Варлей, сыгравшая главную роль в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» рассказала, что не хотела долгое время смотреть ремейк этого фильма. По словам актрисы, перезапуск многих известных советских фильмов не пользуются успехом по причине того, что они неинтересны зрителю.

«Отсутствие идей, хорошего сценария плодит кучу жалких фильмов. Очень долго не хотела смотреть ремейк «Кавказской пленницы», потому что ревновала. А когда посмотрела, поняла — ревновать не к чему», – рассказала актриса.

По словам Варлей, с подобной ревностью она относится и к другим перезапускам советской классики. В качестве примера она привела обновленную версию «Гостьи из будущего». Варлей подчеркнула, что ей очень нравилась Алиса Селезнева в исполнении Натальи Гусевой (Мурашкевич). Также актриса раскритиковала и «Вий» 2014 года. По ее словам, сейчас фильмы снимают больше ради финансовой выгоды, нежели ради зрителей.