Главной сложностью для человека, собирающегося бросить курить, является резкий синдром отмены или абстиненция, рассказал порталу RT психиатр-нарколог Василий Шуров.

Он привел простую ситуацию с длительным авиаперелетом, во время которого запрещено курить. Человек из-за этого сталкивается с синдромом отмены, ключевыми симптомами которого являются перевозбуждение, проблемы с концентрацией внимания, тремор, психологический стресс.

Из-за этого многие рискуют сделать хотя бы несколько затяжек в туалете, хотя отлично знают об огромных штрафах за подобные нарушения. При этом речь идет совсем не об удовольствии, а о снятии стресса.

Нарколог объяснил, что подобные запреты все же являются достаточной мотивацией для многих курильщиков. Если же они не помогают, человеку нужно задействовать внутреннюю мотивацию. Также имеет смысл употребление лекарств, блокирующих негативные рецепторы и тем самым избавляющие от страха отмены.

По словам специалиста, очень многие курильщики ломаются в первые 3-4 месяца после того, как избавились от вредной привычки. Это наиболее сложный период, в который постоянно хочется затянуться сигаретой.