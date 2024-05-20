Мошенники в России придумали очередную схему обмана. Теперь они звонят потенциальным жертвам якобы из «больницы» и предлагают пройти флюорографию за счет обязательной медицинской страховки.

Генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг объяснил, что флюорография должна проводиться ежегодно, поэтому многие абоненты аферистов даже подумать не могут, что это обман. Тем более, что мошенники грамотно подходят к делу, предлагают оговорить максимально удобное для исследования время, а также выбрать поликлинику, расположенную рядом с домом.

После этого требуется подтвердить запись на процедуру, для чего назвать код из смс-сообщения. Это позволяет аферистам получить доступ к личному кабинету жертвы на портале Госуслуг, оформить там заявку на кредит либо микрозайм, списать средства, имеющиеся на банковских счетах.