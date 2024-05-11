Певица Наташа Королева приняла участие в праздничном концерте в Кремле на День Победы. Артистка вышла на сцену в длинном закрытом платье с цветочным принтом и трогательно поздравила ветеранов, однако выступление певицы по неизвестным причинам вырезали из эфира. О реакции артистки на произошедшее ЧП рассказывает издание «Московский Комсомолец».

«Наташа, конечно, расстроилась, она не ожидала, что её выступление вырежут, еще так тщательно к нему готовилась!», – рассказали корреспондентами издания в окружении певицы.

По их словам, для Наташи Королевой День Победы имеет особое значение, поскольку ее дедушка погиб во время Великой Отечественной войны в сражениях под Кенигсбергом в 1944 году. Певица даже назвала своего сына в честь деда-героя – Архипом. В ее окружении рассказали, что после майдана на Украине певице пришлось пережить «публичные гонения и линчевания у себя на родине».