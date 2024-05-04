Минздрав России порекомендовал производителям препаратов, в составе которых присутствует действующее вещество «ибупрофен» внести корректировки в инструкцию. Соответствующее обращение ведомство опубликовало в государственном реестре лекарственных средств.

Согласно данному документу, все препараты для наружного применения, имеющие в составе «ибупрофен» рекомендуется снабдить инструкциями, в которых будет содержаться обновленная информация о рисках развития следующих побочных реакциях: тяжелых кожных реакций (эритема мультиформная, эксфолитивный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, острый генерализованный экзантематозный пустулез).

Препараты с международным непатентованным названием «Ибупрофен» рекомендовано снабдить инструкциями информацию о следующих побочных явлениях: Синдроме Коуниса (выявлен при системном использовании препарата) и тяжелых кожных реакциях, таких как эритема мультиформная, эксфолитивный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, острый генерализованный экзантематозный пустулез.