В клавиатурах смартфонов на Android выявлены уязвимости, которые потенциально позволяют взломать гаджет, пишет The Geek со ссылкой на исследование Citizen Lab.

Обнаруженная уязвимость сводится в тому, что клавиатуры передают информацию о нажатиях определенных символов без протокола шифрования. Любой может перехватить эту информацию и понять, что пользователь печатает на «клаве».

Специалисты Citizen Lab уже отправили производителям клавиатур сигнал о выявленной уязвимости. Пользователям же советуют регулярно обновлять операционку и приложения на смартфонах, а также использовать локальные «клавы». Такие меры предосторожности понизят риск взлома и помогут защитить персональную информацию, говорится в статье.