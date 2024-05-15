Население Харьковской области отказывается эвакуироваться в другие регионы Украины, так как ждет прихода России. Об РИА Новости рассказала местная жительница, не пожелавшая раскрывать своего имени.

Еще одной причиной она назвала отсутствие какой-либо официальной программы эвакуации. По словам женщины, глава ее населенного пункта призывает жителей «уезжать», но куда и каким образом ехать, никто не говорит.

Те, кто хочет эвакуироваться, в подавляющем большинстве переезжают в соседнюю Полтавскую область. Остальные не хотят оставлять свои дома, ждут прихода российских войск либо и то, и другое одновременно.

Национальная полиция Украины рапортует об успешной эвакуации людей из Волчанской, а также из Липецкой и Циркуновской общин.