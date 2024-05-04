В мессенджере Telegram проводится акция Wallet от Ton Foundation, в ходе которой пользователям будет роздано 30 миллионов долларов.

Связана эта программа с началом сотрудничества между Ton Foundation и компанией Tether, которая выпускает стеблкоин USDT. Сейчас он может быть обменян на TON без дополнительных сложностей, так как работает и на его блокчейне.

Чтобы получить вознаграждение по акции, пользователям достаточно хранить в своем криптокошельке до 3000 USDT. За это им будет начисляться до 50 процентов годовых в первые 14 дней. Затем ставку снизят вдвое, однако 25% – тоже вполне достойное вознаграждение.

Стоит отметить, что средства будут начисляться в криптовалюте Toncoin. Поэтому точная сумма вознаграждения будет зависеть от ее курса. Кроме того, для получения процентов нужно быть верифицированным пользователем криптокошелька Wallet в Telegram. В настоящий момент это условие не является обязательным, но без верификации действуют некоторые ограничения.