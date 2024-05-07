Известный российский певец Валерий Меладзе отправился в США на гастроли. Вместе с ним улетела и его супруга, Альбина Джанабаева. На днях в социальных сетях появилась видеозапись выступления Меладзе в Майами. Судя по кадрам, певец решил выйти на сцену вместе со своей супругой.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева исполнили дуэтом знаменитую песню «Притяжения больше нет». Во время их выступления на большом экране показывались кадры клипа на эту композицию с экс-участницами группы «ВИА Гра» Верой Брежневой, Анной Седаковой и Надеждой Грановской-Мейхер.

В последнее время Альбина Джанабаева редко делает новые публикации в социальных сетях. Также певица теперь редко выступает на корпоративах. Внимательные поклонники заметили, что Альбина сняла свое обручальное кольцо, поэтому возникло множество домыслов о возможном разводе с Валерием Меладзе.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе официально женаты с 2014 года. Однако их отношения длятся уже много лет. Еще будучи женатым на первой супруге, Валерий вступил в отношения с Альбиной. У пары родился сын Константин в 2004 году, а в 2014 – сын Лука. В 2021 году певица родила дочь Агату.