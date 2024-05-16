Издание MedicalXpress опубликовало мнение американского диетолога Роберты Андинг из Медицинского колледжа Бейлора по поводу употребления пищи и напитков. По словам специалиста, это может негативно влиять на качество ночного сна.

Как отметила диетолог, употребление еды незадолго до сна не во всех случаях оказывает негативное влияние на здоровье человека. Но все-таки ряд продуктов может ухудшить качество сна, а это уже приведет у усталости и нервному напряжению после пробуждения.

Специалист подчеркнула, что перед сном не стоит пить тонизирующие напитки, в том числе кофе и чай. Роберта Андинг порекомендовала употреблять такое питье в первой половине дня. В вечернее время можно пить молоко, газированные напитки, не содержащие кофеин.

Чтобы не ухудшать качество сна, то выбирать следует легкий ужин. В таком случае процессы продвижения пищевых масс в желудочно-кишечном тракте не будут осложнять процесс засыпания и нарушать биоритмы человека.