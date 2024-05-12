Актер Павел Прилучный, который 4 года назад развелся с Агатой Муциниеце, подал встречный иск в суд. В ответ на ее требования по алиментам он хочет отсудить у бывшей жены детей.

Муциниеце недавно сумела выиграть суд и вынудить Прилучного платить треть всех доходов на содержание детей. Однако Павел сперва подал апелляцию на это решение, а затем и иск, в котором потребовал решить вопрос места жительства наследников. Он предполагает, что им будет лучше с отцом.

Относительно алиментов адвокаты Прилучного заявили, что новое решение суда идет вразрез с нормами процессуального и материального права, поэтому оно должно быть отменено.

Ранее сообщалось, что Агата Муциниеце отдыхала в загородном доме с актером Павлом Чуйковым, с которым познакомила детей. Также она несколько раз намекала на отношения с коллегой в других своих публикациях в социальной сети.