Актриса Светлана Немоляева, недавно попавшая в больницу из-за подозрений на Covid-19, пятый день подряд находится в тяжелом состоянии. На фоне коронавирусной инфекции у нее появились проблемы с сердцем, рассказал тг-канал Mash.

Врачи диагностировали у 87-летней артистки приступ фибрилляции предсердий и дыхательную недостаточность.

Проводимая ранее компьютерная томография не обнаружила у актрисы проблем с легкими. Однако, по словам врачей, кровь недостаточно насыщается кислородом, что позволяет говорить о дыхательной недостаточности.

Немоляева все же пообщалась с журналистами и сообщила, что переносит ковид в легкой форме. Она также добавила, что проходит полный курс лечения и находится под постоянным наблюдением врачей.