Актриса Мария Ильюхина была очень удивлена, что рол Маши в спин-оффе сериала «Воронины» была отдана другой артистке. По словам Марии, ее даже не предупредили, что собираются снимать продолжение проекта.

По словам Ильюхиной она получила отказ, так как якобы не прошла пробы на рол, которую ранее исполняла. Она отметила, что пробы были очень странными. От нее потребовали сыграть сценки, совершенно нетипичные для ситкома. Артистка была удивлена, когда узнала, что сериал был уже давно в производстве, а пробы были организованы позже. Она уверена, что кастинг был организован позже, чтобы можно было хоть как-то оправдать отказ в роли.

«Я покажу вам сцену, которая была у меня на пробах, и как мне сказали ее сделать. Я ее выдела по-другому, но мне сказали сделать так: “больше страсти, больше секса…”», – рассказала артистка.

Отметим, что в спин-оффе «Ворониных» роль Маши сыграет актриса Карина Орлова. Поклонники сериала неоднозначно восприняли изменения в актерском составе сериала. Одни оказались категорически против такой замены, другие же посчитали, что Карине очень подходит роль Маши.