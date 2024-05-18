Марина Кравец известна не только своим юмористическим амплуа. Она разностороння и многогранная личность. Она является резидентом Comedy Club, теле и радиоведущей, актрисой и певицей. Сегодня, 18 мая, артистке исполнилось 40 лет. И в честь юбилея знаменитости, вспомним ее творческий путь к славе.

Марина родилась в Санкт-Петербурге 18 мая 1984 года. Еще в школьные годы она увлекалась пением и игрой в КВН. По окончанию школы, Кравец поступила на филологический факультет, и во время обучения в университете стала членом команды КВН «Простофилы».

С 2007 года выступала за команду КВН «ИГА». Когда решила уйти из КВН, то начала работать на радио и в театре. Затем переехала в Москву, где уже попала в Comedi Radio. Несколько позже ей удалось пробиться в Comedy Club.

Сегодня Марина Кравец меет множество поклонников. Она часто появляется на телевидении в качестве приглашенной звезды, члена жюри и ведущей. И сейчас Марина Кравец по праву является одной из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса.