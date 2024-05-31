Известный американский певец и музыкант Ленни Кравиц является кумиром миллионов. Фанаты недоумевают, как артист в свои 60 лет может так молодо выглядеть. Знаменитость недавно выпустил новый альбом, а свободное от творчества время посвящает занятиям спортом.

В интервью CBS Mornings певец признался, что старается развивать себя духовно. Недавно Ленни признался, что дал обет не вступать в интимные отношения до тех пор, пока не встретит настоящую любовь. По его словам, он держит целибат ужена протяжении девяти лет.

«Я взял на себя ответственность. Не позволял своим желаниям брать над собой верх. Это духовное, я сосредоточился на своем образе жизни», – заявил артист.

Музыкант подчеркнул, что не хочет походить на своего отца, не пропускавшего ни одной юбки и постоянно изменявшего матери Ленни. Он рассказал, что сексуальное напряжение ему удается снять с помощью долгих тренировок в спортзале, так как занятия спортом помогают вырабатывать те же гормоны, что и близость.

Актер был женат на актрисе Лизе Боне. У экс-супругов есть взрослая дочь – актриса Зои Кравиц.