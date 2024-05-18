Известный журналист Отар Кушанашвили в передаче «Каково» заявил, что блогер и певица Марго Овсянникова, активно появляющаяся в компании Филиппа Киркорова в последнее время на многих светских мероприятиях, платит артисту за выходы с ним приличные суммы.

Как отметил Кушанашвили, Овсянниковой приходится за один выход с поп-королем российской эстрады выплачивать 5 миллионов рублей. Ранее подобную информацию озвучил продюсер Николай Картозия.

«Он (Киркоров – ред.) берет 5 млн рублей и должен с ней появляться. И вот тут девушка, шифровальщица пустоты, которая сама по себе пустота, стала «той, что с Киркорвым», – отметил Кушанашвили.

Так как в последнее время Филипп Киркоров стал появляться в компании Марго Овсянниковой на светских мероприятиях, то поклонники артиста даже предположили о возможном новом романе. Однако Картозия рассказал, что за определенную плату знаменитые и влиятельные личности могут оказывать протекцию конкретным людям.