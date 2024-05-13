В декабре текущего года состоится премьера 24-го сезона популярного сериала «Тайны следствия», где роль следователя Марии Швецовой с 2000-го года исполняет актриса Анна Ковальчук. Артистка рассказала в беседе с корреспондентом издания «Аргументы и факты» о том, как ей пришлось пойти на хитрость, чтобы получить роль в сериале.

«Мне пришлось приврать про свой возраст. В сценарии была прописана уже состоявшаяся опытная следователь. А мне был на тот момент, когда пришла на пробы, всего 21 год», – рассказала актриса.

По ее словам, никто не заподозрил обмана, поскольку она всегда выглядела немного старше своих лет. При этом одобрении ее кандидатуры на роль следователя Марии Швецовой обеспечило актрису стабильной работой на долгие годы.

Актриса призналась, что несмотря на съемки в одном и том же проекте на протяжение 25-и лет ей удается менять виды рабочей деятельности. Анна Ковальчук отметила, что также она работает в театре, педагогом в институте и устраивает творческие вечера для поклонников ее творчества.