Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, кого из российских исполнителей считает достойным заменить его. Среди вероятных приемников поп-король отечественной эстрады назвал Сергея Лазарева и Диму Билана.

«Пожалуй, это сегодня Сережа Лазарев. И, конечно же, по своему таланту… Очень неординарный, сложный Дима Билан», – подчеркнул артист.

Ранее Филипп Бедросович уже называл Сергея Лазарева своим приемником. Он говорил, что артист достойно сможет заменить его на сцене, когда он уйдет на пенсию. В шутку Киркоров даже сказал, что передаст Лазареву свою корону и трон.

«Раз мы играем в эти сказочные королевства музыкальные, то кому бы передал я трон? Да ему (Сергею Лазареву – ред.). Корону тоже ему», — не сомневался артист.

По его мнению, Лазарев вполне заслужил высокое звание «артист». Кроме того, Киркоров считает, что продолжает дело Валерия Леонтьева, завершившего свою музыкальную карьеру в свой 75-летний юбилей. Филипп Бедросович считает Леонтьева своим учителем – у него он черпал вдохновение к эпатажу, учился преподносить себя и заигрывать со зрителями.