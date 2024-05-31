Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками содержимым своей сумочки в одном из эпизодов реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Об этом сообщило издание Page Six.

Знаменитость ужинала в компании режиссера хоррор-сериала «Американская история ужасов» Райана Мерфи, который заметил у нее сумку бренда Hermès Kelly. Стоимость люксового аксессуара составляет 37 тысяч долларов, что эквивалентно 3.3 миллионам рублей.

«Мне нравится твоя маленькая сумочка! Что там? Бальзам для губ?» – спросил Райан у Ким.

В ответ теледива рассмеялась и сказала, что она взяла первую попавшуюся сумку перед выходом.

«Но в ней я обычно ношу жвачку, пудру и помаду», – призналась знаменитость.

Ранее Кардашьян выставила на продажу свою сумку для багажа из коллаборации Louis Vuitton и Supreme. Звезда оценила старую сумку в 9 тысяч долларов. Также Ким решила расстаться с одной из своих юбок от Dolce & Gabbana. Данная модель выполнена из змеиной кожи. За нее модель просит всего 2695 долларов.