Принцесса Уэльская Кэтрин борется с онкологическим заболеванием. Известно, что королевская особа должна пройти курс химиотерапии. Известно, что эта процедура значительно ухудшает самочувствие человека.

Но появилась информация, что Кейт Миддлтон уже намного лучше. На протяжении нескольких дней принцесса была замечена во время семейных прогулок рядом с Виндзорским замком. Как сообщил журналистам источник, приближенный к королевской особе, самочувствие принцессы постепенно улучшается.

По словам инсайдера, Кейт хорошо перенесла лечение, поэтому есть надежда, что принцесса скоро полностью выздоровеет. Он также подчеркнул, что близкие и родные люди очень сплотились с ней. Они стараются уделять ей как можно больше внимания.

Несмотря на улучшение самочувстия Кейт, пока неизвестно, когда она вновь приступит к своим обязанностям и появится на публике.