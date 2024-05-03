Люди регулярно испытывающие приступы гнева могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. При этом даже короткие вспышки ярости вредят здоровью сердца. Об этом в своем материале со ссылкой на исследование американских кардиологов сообщает издание People.

Врачи провели эксперимент с 280 здоровыми людьми в зрелом возрасте. Всех участников исследования разделили на четыре группы. Первую группу попросили вспомнить о ситуациях в жизни, которые заставили их испытывать злость или ярость. Вторую и третью группы попросили вспомнить о жизненных ситуациях, которые заставили их грустить и тревожиться.

Четвертая группа участников эксперимента должна была вслух считать от одного до ста в течении восьми минут и оставаться в нейтральном эмоциональном состоянии. Кардиологи взяли анализ крови и измерили давление у всех участников до и после эксперимента. Оказалось, что способность сосудов к расширению у первой группы оказалась меньшей по сравнению с остальными участниками эксперимента.

Таким образом, даже небольшие вспышки гнева приводят к проблема с сердечно-сосудистой системой, что в будущем может стать причиной развития инфаркта или инсульта.