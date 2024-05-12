Печень играет очень важную роль в очищении организма от токсинов, поэтому важно следить за правильной работой данного органа. Особенно во время приема лекарственных препаратов, активные вещества которых выводятся печенью. Кардиолог Ольга Бокерия назвал 7 полезных для печени продуктов питания.

По словам доктора, печень принимает активное участие в расщеплении питательных веществ, обеспечивая обменные процессы белков, аминокислот, углеводов и других биологически активных веществ. Также печень синтезирует желчь и холестерин, принимает участие в детоксикации организма и поддерживает постоянный состав крови. Поэтому важно употреблять в пищу полезные для работы печени продукты.

Ольга Бокерия рекомендует включить в свой рацион яйца, молодую зелень и все виды крестоцветных овощей, к которым можно отнести рукколу, шпинат, капусту, хрен, салат, репу, редьку и редис. Все виды жирной рыбы, чеснок, свекла и лимон также будут полезны для здоровья печени, особенно в период приема лекарственных препаратов, активные вещества которых выводятся из организма этим органом.