Легендарная комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» до сих пор пользуется популярностью у зрителей. На создание знаменитого кинофильма вдохновила история, вычитанная в журнале соавтором режиссера Яковом Костюковским. В журнале «За рубежом» рассказывалось о контрабандистах, перевозящих золото и драгоценности в гипсовых повязках.

Леонид Гайдай очень ответственно подошел к роли соблазнительницы Горбункова – Анны Сергеевны. Режиссер видел в этой роли Клару Лучко, но актриса отказалась от нее. После прочтения сценария актриса заявила, что данная роль легкомысленная и не подходит ей. По итогу роль роковой красавицы досталась Светлане Светличной.

«Эта роль для меня была неожиданностью… но мне хотелось стать известной. И я согласилась», – рассказала актриса.

По словам Светличной, она невероятно смущалась во время съемок, ведь по сюжету фильма она не просто танцевала в купальнике, но по итогу должна была остаться без бюстгальтера.