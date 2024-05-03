Британские ученые провели исследование, в ходе которого было проанализировано более 900 тысяч историй болезней собак, чтобы узнать, какие породы наиболее подвержены укусам клещей. Результаты исследования ученых из Великобритании были опубликованы в журнале Journal of Small Animal Practice (JSAP).

Сотрудники Королевского ветеринарного колледжа в течение пяти лет изучали истории болезней 905 553 четвероногих питомцев, наблюдавшихся в различных ветклиниках Великобритании. Всего было зафиксировано 1903 случая укусов клещей. При этом чаще всего с подобным диагнозом обращались владельцы пуделей, керн-терьеров и голдендудлей.

Такие породы как золотистые ретриверы, парсон-рассел-терьеры и цвергшнауцеры подвержены риску быть укушенными клещами выше среднего. А вот владельцы ротвейлеров, стаффордширских бультерьеров и английских бульдогов обращались к ветеринарам с укусами клещей наиболее редко.

Ученым также удалось установиться закономерность, что самцы чаще подвергаются укусам клещей, чем собаки-самки. Ветеринары пришли к выводу, что породы с кудрявой шерстью чаще страдают от укусов клещей, поскольку за их шерсть насекомым легче зацепиться.