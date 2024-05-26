Чтобы продлить срок службы смартфона и сэкономить заряд аккумулятора, стоит удалить все лишние браузеры, сообщил IT-эксперт Артем Геллер.

Он отметил, что именно веб-обозреватели входят в тройку самых вредных и опасных для смартфона приложений. Они съедают аккумулятор так же, как аудиопроигрыватели и игры.

Лучше всего удалить также мессенджеры, которые не используются либо запускаются крайне редко. Они относятся к перегревающим телефон приложениям и поэтому снижают срок службы гаджета.

Нежелательно устанавливать и использовать «сырые» программы. Они часто не оптимизированы и могут быстро поглощать не только заряд батареи, но и оперативную память.

Геллер добавил, что вредным для смартфона может оказаться любое приложение. Но особенно надо остерегаться тех программ, из-за которых аппарат начинает сильно нагреваться либо быстро терять заряд АКБ.