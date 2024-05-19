О жизни Маргариты Грачевой узнала вся страна из-за страшных пыток, которым подверг ее, теперь уже бывший муж. Мужчина лишил девушку кистей рук, но она нашла в себе силы жить дальше. Она встретила любящего мужчину по имени Максим, который стал ее супругом.

В 2021 году у пары родился общий ребенок, но муж также принял как родных и детей Грачевой от первого брака. А сегодня стало известно, что Маргарита родила четвертого ребенка. Малыш появился на свет 18 мая, однако его пол счастливые родители пока не раскрывали.

Напомним, жуткая трагедия в жизни Маргариты произошла в 2017 году. Молодая мать подверглась насилию со стороны своего бывшего супруга, от которого она ушла вместе с детьми из-за регулярной тирании. Мужчина привес Маргариту в лес и отрубил ей топором обе кисти рук. К счастью, Маргарита осталась жива. Одну руку врачи смогли спасти, а вот вторую, к сожалению нет. На правой руке Маргарита носит протез. Изверг был задержан правоохранителями и по решению суда получил 14 лет колонии строгого режима. также он был лишен родительских прав.