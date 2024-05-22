Инстасамку (Дарью Зотееву) вычеркнули из списка исполнителей, которые будут выступать в Кремлевском дворце 1 июня в концерте, приуроченном до Дню защиты детей.

Telegram-канал Mash пояснил, что Зотеева согласилась принять участие в концерте по просьбе одного из организаторов. Она уже начала подготовку, но ее выступление в последний момент было отменено.

Никаких причин отмены никто не называл. Кроме того, команду певицы не уведомили о том, что она исключена из числа участников.

В списке благотворительного мегашоу в Кремле ко Дню защиты детей остаются Лариса Долина, Нилетто, Валя Карнавал, Дима Билан и другие звезды отечественной эстрады.

Ранее 24-летняя Инстасамка заявила в интервью, что готова родить ребенка.