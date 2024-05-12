Православные христиане поминают усопших близких в родительские субботы. 14 мая для верующих наступит Радоница, день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян. Игумен Лука (в миру Степанов) рассказал, как узнать, куда попала душа близкого человека после смерти на земле. Размышления монаха были опубликованы в Дзен-канале «Святые места».

«И кто хотел быть в вечности с Богом, свое желание подтвердив и жизнью, и делами, тот непременно и окажется помилован – Бог установил возможность спасения для всех нас», – приводит слова Святителя Феофана Затворника Вышенского игумен Лука.

По его словам, загробная жизнь души зависит от деяний человека при его жизни. Игумен Лука отмечает, что если человек добровольно отрекся от единения с Пресвятой Троицей и с Богом, то он не будет принудительно водворен в Царствие божие после смерти.

Поэтому монах призвал всех людей задуматься о судьбе своей души после смерти и творить благие дела при жизни. При этом молитва об усопших должна лишить человека уныния и скорби об усопшем, поскольку она является проявлением любви к близкому человеку и заботе о его душе.