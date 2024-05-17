Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел после громких ролей обзавелась толпами фанатов. Однако поклонники актрисы, по всей вероятности, разделились на два лагеря. Одни безустанно восхищаются внешностью Ханде, другие же обеспокоены, что актриса увлеклась похудением.

Турецкая актриса появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Она выбрала ярко-красное платье-бюстье с замысловатой дизайнерской задумкой – юбкой в виде банта. Наряд акцентировал внимание на декольте актрисы, которое и вызвало многочисленные споры в Сети.

Хейтеры активно начали оставлять комментарии, что Ханде Эрчел сделала маммопластику. Однако актриса никогда не говорила о возможных пластических операциях, некоторые представители общественности активно утверждают, что она подвергла свою внешность пластическим манипуляциям.

Ранее интернет-пользователи возмущались по поводу пикантных снимков Ханде Эрчел. Они раскритиковали актрису за чрезмерно интимные фото и заявили, что она «позорит свою страну».