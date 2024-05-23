Специалисты обнаружили связь между группой крови человека и его интеллектуальными способностями. В ходе проведения исследования групп крови людей, ученые определили, что данный показатель может влиять на уровень интеллекта человека, от чего зависит его финансовый успех.

Согласно результатам исследования, наименьшие интеллектуальные способности продемонстрировали обладатели второй группы крови с отрицательным резус-фактором. Именно эти люди чаще всего совершают безумные поступки и необдуманные действия.

А вот финансовый успех чаще всего наблюдался у обладателей четвертой группы крови, являющейся самой редкой среди населения планеты. Обладатели данной группы крови являются настойчивыми и целеустремленными.

Обладатели третьей группы крови являются усердными и трудолюбивыми, поэтому в финансовых вопросах прослеживается стабильность. А вот люди с первой группой крови могут стать успешными благодаря правильному выбору профессии. Чаще всего эти люди склонны останавливать выбор на творческих профессиях.