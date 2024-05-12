Разбор завалов в Белгороде, где в результате террористической атаки был частично разрушен жилой дом, будет продолжаться вечером воскресенья и в ночь на понедельник. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что сейчас завалы разбирают более 400 человек.

«Спасателями, сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства и строителями сейчас разворачивается установка дополнительного освещения – в вечерний и ночной период времени работы по разбору завалов будут продолжены», – написал губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили о седьмом погибшем, извлеченном из-под завалов дома в Белгороде. Работы были на некоторое время прерваны из-за объявленной ракетной опасности, однако сейчас они вновь продолжаются.