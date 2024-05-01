Герой нового боевика Литча «The Fall Guy»

Есть две вещи, о которых следует помнить, когда вас поджигают ради сцены в фильме. Первое, по словам каскадера Бена Дженкина – нельзя вдыхать пламя, иначе будет худо. И второе – продолжайте идти вперед. Источник: Associated Press.

Самому Дженкину сказали об этом несколько раз, прежде чем он выполнил свой первый огненный проход (после было еще семь) в «Каскадёрах» Дэвида Литча – феерическом боевике, выходящем в конце этой недели, в котором с любовью показана насыщенная жизнь каскадеров.

«Двигаясь вперед и удерживая пламя позади, вы получаете возможность дышать и держать под контролем огонь», – добавил Дженкин. «Движение – ваш друг».

Последний совет мог служить идеальным лозунгом для многих каскадеров, разжигавших хаос в кино с самых первых дней Голливуда. По крайней мере, с того самого момента, когда вокруг Бастера Китона рушился фасад в «Пароходном Билле». Голливудские каскадеры сыграли ответственную роль в формировании иллюзии кино с бесчисленными автомобильными погонями, драками в барах, прыжками с крыши и, да, с охваченными огнем парнями.

Режиссер-каскадер

По своей природе каскадер является практически анонимной профессией, поскольку его задача – дублирование звездных актеров. Но Литч, который до своего кинорежиссерства значительную часть своей голливудской карьеры был каскадером, и «The Fall Guy», выходящий на больших экранах кинотеатрах в Штатах в пятницу (3 мая), надеются переопределить статус каскадеров в Голливуде.

Боевик «Каскадеры», в котором представлены почти что все возможные трюки, которые могли бы прийти в голову режиссеру, выходит на экраны в период, когда все больше проектов могут быть номинированы на «Оскар» в новейшем варианте премирования – «за каскадерское исполнение».

«В действительности никогда и не было речи, чтобы делать личность каждого каскадера узнаваемой», – заявил Литч, несколько прошлых лет бывший основным дублером Брэда Питта, рока не занялся «Джоном Уиком» в качестве режиссера. «Речь шла в большей степени о вкладе каскадеров в работу. Мы ведь тоже участвуем в создании эпизодов для Адама Сэндлера или, например, Джеймса Кэмерона».

Наиболее яркие трюки, как известно, встречаются в высокобюджетных боевиках, таких как предстоящий боевик Литча, но почти каждый фильм Голливуда включает в себя некоторую каскадерскую работу. Взять, к примеру, Криса О’Хару, основателя Stunts Unlimited и постановщика трюков в «Каскадёрах». Он не только ветеран инновационных, сложных трюковых фильмов, таких как «Матрица» и боевики о Джейсоне Борне, но также О’Хара был тем самым парнем, ловко поймавшим Сиршу Ронан, когда та выпрыгнула из движущегося в кадре автомобиля в «Леди Бёрд» (2017).

В съемочной команде «Каскадёров» О’Хара стал первым специалистом в своей области, достигшим статуса «постановщик трюков» – звания, одобренного SAG-AFTRA и Гильдией кинорежиссеров. По ему мнению, этот статус лучше отражает род занятий, обычно называемый координация трюков. Концептуализация при построении сложных трюковых сцен требует большего, чем только лишь безопасность участников.

«Мы рассчитываем достичь возможность того, что киносообщество воспримет нас именно как каскадеров, и это прольет больше света на то, чем мы в действительности занимаемся», – заявил О’Хара. «Прежде каскадерами работали ковбои. С того времени работа каскадера стала более креативной. При постановке трюковых сцен мы творим потрясающие вещи, подобные труду художника-постановщик или художника по костюмам».

Давние приятели

Когда Литч и О’Хара только начинали свою голливудскую карьеру, они проживали в Лос-Анджелесе вместе. В их гараже было битком разных матрасов и подушек безопасности. Они даже вырыли яму на заднем дворе, чтобы установить в нее батут.

«Наш тогдашний арендодатель так и не заметил всего этого», – ухмыльнулся Литч. В то время два друга работали вместе с четырьмя коллегами-каскадерами, включая Чада Стахелскию Каскадеры ставили перед собой большие цели, стремясь оставить собственный след в истории Голливуда. Накапливая опыт выполнения трюков в сериалах вроде «Баффи – истребительница вампиров», они усиленно занимались тренировками. Некоторые из каскадеров специализировались на гимнастических трюках, другие были экшен-водителями, а третьи выполняли трюки, опирающиеся на боевые искусства.

«Это была непрерывная череда осваивание навыков, не только остро необходимых, но и интересных», – вспоминал Литч. «Трудно для тела, но все равно весело».

Они достигли мастерства в своем деле, во всяком случае, в основных целях. Литчу в этом всегда везло. В «Мексиканце», к примеру, он случайно врезался на «Эль Камино» в запасную версию сюжетного авто – в такой же «Эль Камино».

Но со временем к Дэвиду Литчу пришло понимание, что кинопроизводство является еще одним навыком, требующим оттачивания. Он освоил технику предварительной визуализации эпизодов в формате движущейся раскадровки, чтобы показывать режиссерам, как экшн-сцены будут развиваться и сочетаться друг с другом. К тому же он, благодаря опыту каскадерства, приучен хранить хладнокровие в самых экстремальных обстоятельствах. Насколько пугающей может быть режиссура по сравнению со стоянием на горном уступе перед съемочной группой, чтобы успеть рухнуть вниз до того, как «уйдет» дневной свет?

С той поры Литч стал востребованным режиссером боевиков, успев снять такие фильмы, как «Взрывная блондинка» (2017), «Дэдпул 2» (2018) и «Быстрее пули» (2022), в котором снялся Питт. Его прошлая работа стала моментом полного кругооборота в многолетнем тандеме звезды и его каскадера, но «The Fall Guy», возможно, был еще более важным проектом. Этот комедийный боевик основан на сериале Ли Мэйджорса 1980-х, он является закулисной одой самой природе работы каскадера и жизни специалистов этой профессии на съемочной площадке.

Актер, не сделавший ни одного трюка

Райан Гослинг играет в новом фильме опытного каскадера Кольта Сиверса, дублера кинозвезды Тома Райдера (роль Аарона Тейлор-Джонсона), роман которого с коллегой по съемочной команде Джоди Морено (роль Эмили Блант) прекратился вскоре за несчастным случаем на месте съемок, но возобновился спустя годы. Только теперь Джоди сама снимает полнометражный фильм, свой первый проект, а Кольт приглашен в качестве каскадера, выполняющего также «огненные» сцены.

На премьере фильма «Каскадёры», представленного на фестивале South by Southwest, звезда нового боевика Литча с гордостью произнес слова, на которые решаются очень немногие актеры: Гослинг никогда не делает трюки самостоятельно.

На съемках этого фильма Гослинга дублировали сразу пятеро каскадеров, включая Бена Дженкина и Логана Холладея. В «Каскадёрах» Холладей установил новый каскадерский рекорд по развороту машины на месте, восемь с половиной раз развернув «Джип Гранд Чероки» на австралийском пляже. В одном из множества смешных моментов «The Fall Guy» зрители увидят, как Холладей закрепляет Гослинга в джипе прямо перед этой сценой.

До работы в Голливуде Дженкин, по его признанию, занимался паркуром. «Я обожаю подобные трюки», – скаламбурил он. Его способность подпрыгивать в воздух и приземляться точно в назначенное место сделала этого каскадера одним из самых востребованных в Лос-Анджелесе. Тем не менее, «Каскадёры», по его признанию, был самым нагруженным трюками фильмом, в котором он когда-либо участвовал.