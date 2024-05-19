Кандидат медицинских наук, фитотерапевт Елена Корсун рассказала, что такое растение, как одуванчик, часто недооценивается людьми. Некоторые считают его просто весенним дикорастущим цветком, другие и вовсе воспринимают, как сорняк. На самом же деле, одуванчик является целебным растением с удивительными свойствами.

Одуванчик содержит в себе много полезных микроэлементов, таких как атрий, магний, калий, марганец, алюминий, железо, медь, кальций, а также витамины А, C, F и группы B. Специалист рассказала, что молодые цветки можно использовать в качестве целебного лекарства. По словам Корсун, нужно собрать бутоны растения и высушить их. А в сухом виде уже заваривать и пить в качестве настоя по одной столовой ложке утром.

А вот людям, страдающих ишемической болезнью сердца, слеудет употреблять стебли молодых одуванчиков в свежем виде. Причем их моно не съедать, а лишь жевать, глотая их сок, а все лишнее можно выплюнуть.