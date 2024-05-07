Регулярное употребление оливкового масла позволяет предотвратить смерть от деменции. К такому выводу пришли ученые, которые изучили данные 90 тысяч человек за 30 последних лет.

Исследование помогло доказать, что всего 7 граммов оливкового масла в день позволяет снизить риск смерти от этого коварного заболевания. Такой же эффект получается, если употреблять масло вместо майонеза либо маргарина.

Более половины столовой ложки оливкового масла ежедневно снижает риски на 28 процентов. Если же заменять ним майонез или маргарин в общем количестве около 5 граммов в день, опасность смерти от деменции снижается на 8-14%. При этом диета и пищевые привычки человека не имеют значения.

Авторы исследования отмечают, что причинно-следственную связь между употреблением масла и деменцией еще предстоит установить, однако рекомендации по его использованию вместо майонеза или маргарина полностью отвечают принципам здорового питания.

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