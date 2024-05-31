Новый аналог YouTube, появление которого анонсировал депутат Госдумы Антон Горелкин, скорее всего создаст компания «Яндекс», считает глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

В интервью РИА Новости источник пояснил, что «Яндекс» сегодня является единственной платформой, способной создать крупный видеохостинг. У поискового гиганта уже сейчас имеется собственный раздел с видео, в котором задействуются рекомендательные алгоритмы. Поэтому достаточно лишь довести его до ума.

Видеораздел, который сейчас имеется на сайте «Яндекса», нужно превратить в пользовательскую платформу, обеспечив возможность загружать и снимать ролики. Кроме того, потребуются сервис для доставки контента, портал с рекомендованными видео и мощные сервера.

Компания «Яндекс» данное заявление Зыкова не прокомментировала. Ранее депутат Антон Горелкин сообщил, что новый аналог YouTube будет представлен в России в конце июня.