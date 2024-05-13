Жители Москвы сообщают о появившихся на некоторых улицах целых утиных выводков, которые деловито следуют в неизвестном направлении. Руководитель отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин рассказал РИА Новости, что для мая это вполне привычное явление.

Во второй декаде месяца утята отправляются на водоемы, чтобы научиться плавать. Они могут появляться буквально где угодно, включая тротуары и проезжую часть автомобильных дорог. Опасаться за них не стоит, это вполне нормальное явление, но водителям все же можно посоветовать проявлять внимательность и пропускать утиные семейства через дорогу.

Выводок огарей 13 мая заметили на Садовом кольце в столице. При этом прохожие отгоняли птиц от проезжей части, чтобы уберечь их от попадания под машину.