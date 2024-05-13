Полковник запаса и военный эксперт Игорь Коротченко назвал весьма удачным решение президента Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова.

«Белоусов — государственник и патриот с огромным практическим опытом работы. Назначение на пост министра обороны, безусловно, обусловлено и личным доверием президента к Андрею Белоусову», – сообщил аналитик в интервью РИА Новости.

Новый министр обороны умеет использовать нестандартные подходы к решению задач любой сложности и обладает «стратегическим кругозором». Благодаря этим своим качествам он сможет привести ВС РФ к достижению всех целей специальной военной операции.

Кроме того, Белоусов сумеет оптимизировать все вопросы, связанные с поставками вооружений, техники и боеприпасов в зону проведения СВО и государственными оборонными заказами, увеличить эффективность финансовых затрат на оборонительные цели.