Бывшая участница музыкального шоу «Фабрика звезд» Арина Рыженкова на длительный период пропала из медийного пространства. Однако о ней вновь заговорили после громкого события. Девушка родила ребенка прямо в туалете одного из московских кафе. Подробностями своих стремительных родов Арина поделилась с Лерой Кудрявцевой на шоу «Звезды сошлись», выходящем на НТВ.

Как рассказала Рыженкова, 3 января она зашла в кафе. Почувствовав, что хочет в туалет, она отправилась в уборную, где поняла, что у нее уже началась родовая деятельность. По словам девушки, она не стояла на учете беременных, так как собиралась рожать в домашних условиях. Поэтому не растерялась, а постелила свою одежду на пол туалета заведения, где и родила своего сына Никиту.

«Я знала, что должна была делать. За три потуги он вышел: голова показалась, половина тельца, затем появился целиком. Пуповину перегрызла», – поделилась Арина.

Сотрудники и посетители кафе были шокированы, когда увидели вышедшую из туалета Арину с младенцем на руках. Ей вызвали скорую помощь, а прибывшие медики госпитализировали молодую маму с младенцем в больницу. Малыш родился абсолютно здоров.