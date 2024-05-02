Правильное питание поможет справиться с депрессией и снизит риск ее проявление в будущем. В новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия» доктор Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова рассказали, какие продукты помогут справиться с депрессией.

По словам Агапкина, в рационе каждого человека обязательно должны присутствовать тыквенные семечки и льняное масло. Семена льна содержат полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые в организме преобразуются в докозагексаеновую кислоту. Она способствует улучшению настроения и уменьшает риск развития депрессии. Эксперты рекомендуют употреблять пару десертных ложек льняного масла в сутки.

Тыквенные семечки являются источником клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов. В 100 граммах семян тыквы содержится 10 мг цинка, что составляет 70% от суточной потребности человека. Однако взрослому человеку стоит употреблять не более 30 грамм данного продукта в сутки. Эксперты порекомендовали добавлять горсть семян тыквы в овощной салат каждый день.

Геронтолог Трофимова порекомендовала употреблять жирные сорта рыбы не менее трех раз в неделю. К данным видам рыбы можно отнести скумбрию, сардины, семгу, горбушу, кильку, сельдь и форель. Рыба содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, участвующих во всех метаболических процессах для поддержания нормальной жизнедеятельности.