Во время посещения экспозиции Российско-Китайской ЭКСПО президент России Владимир Путин и зампред КНР Хань Чжен узнали от директора Московского зоопарка Светланы Акуловой историю рождения панды Катюши. По словам Акуловой, Катюша является результатом настоящей любви между ее родителями – большими пандами Жуи и Диндин, которые были переданы Китаем в Россию в честь 70-летия установления дипломатических отношений. Катюша родилась в конце августа 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«В прошлом году мы соединили нашу пару, это явилось уникальностью, потому что обычно соединяют опытных пар… Вторая уникальность заключается в том, что после одного соединения у нас появилась малышка», – рассказала Акулова.

Директор Московского зоопарка также отметила сильный материнский инстинкт матери Катюши. По ее словам, с первых секунд жизни малышки-панды, мать взяла ее в свои большие лапы и больше не отпускала.

Кроме того, Катюша является уникальной пандочкой. У нее шерсть обретает розоватый окрас. Причиной этого является регулярное вылизывание матерью. Из-за бамбука, поедаемого матерью-пандой, проявляется такой фермент, окрашивающий шерсть малышки в розовый оттенок.