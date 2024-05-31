Действующий и предыдущий президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко обманули граждан страны. Они отлично знали, что НАТО не собирается принимать Киев в свои ряды, но продолжали бодро рапортовать о скором вступлении в Альянс, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в измене родине.

Так он прокомментировал требование политиков США и Германии прекратить давление на них по поводу вступления Украины в НАТО. Причем даже после завершения конфликта.

Вместо обещанного еще в 2009 году вступления в Альянс Украине предлагают некие формы помощи, которые существенно ограничены в сравнении с полномочиями участников НАТО. Порошенко и Зеленский знали о подобном исходе заранее, но продолжало ставить целью именно вступление, обманув нацию.

Ранее на Западе потребовали у Киева прекратить давление по вступлению в Альянс, чтобы не провоцировать разногласия между странами-участницами НАТО.