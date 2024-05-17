Депутат Государственной Думы от Республики Чечня Адам Делимханов взял под свой контроль ситуацию, связанную со сбежавшей из дома 19-летней чеченки Лии Заурбековой. Такую информацию сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он подчеркнул, что Делимханов встретится с родственниками Лии для установления причин и личностей, манипулирующих девушкой.

«В ближайшее время ее (Лию Заурбекову – ред.) вернут родственникам. Виновный будет наказан в рамках закона РФ», — написал Дудаев.

Позднее Делимханов подтвердил информацию, сообщенную Дудаевым. Он также подчеркнул, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова реакция на подобные случаи будет «молниеносной».

Напомним, 13 мая Лия Заурбекова сбежала из дома в Чечне и приехала в Москву. В качестве причины своего поступка девушка заявила о физическом и эмоциональном насилии со стороны родственников. Лия обратилась за помощью в ОМВД по району Нагатино-Садовники. Однако ее родные окружили отделение полиции с требованием вернуть Лию, так как она является несовершеннолетней. Однако девушка заявила полицейским, что ей уже 19 лет. Отмечается, что Заурбекова находилась в полиции вместе с адвокатом. Лия и ее юрист вместе покинули отделение полиции и направились в «безопасное место».

По неподтвержденной информации, озвученной членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), членом Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александром Ионовым, Лия Заурбекова уже покинула территорию России.