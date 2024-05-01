Недавно 38-летняя российская супермодель Ирина Шейк снялась в провокационной фотосессии для летней коллекций бренда Marc Jacobs, в кокетливом образе. При этом модель призналась, что находится в активном поиске нового партнера и не против романтических отношений с голливудским актером Томом Крузом. Издание Daily Mail узнало реакцию актера.

Российская супермодель во время своей последней фотосессии покорила своих поклонников откровенным образом. Ирина Шейк надела миниатюрные белые трусики и ботинки неонового цвета на огромных каблуках. При этом обнаженную грудь россиянка прикрыла подушкой белого цвета. Финальным штрихов в образе супермодели стал легкий макияж, подчеркивающий природную привлекательность модели, и «влажная» прическа. Однако откровенный образ Ирины Шейк не помог ей завоевать сердце Тому Круза.

Автор статьи со ссылкой на инсайдеров отмечает, что голливудскому актеру очень приятно внимание со стороны российской супермодели, однако в настоящий момент он слишком занят съемками в кино, чтобы отвлекаться на романтические отношения.