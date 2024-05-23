Что вызывает прыщи, почему они появляются у подростков и следует ли их давить

Маленькие шишки на коже, известные врачам как «обыкновенные прыщи», являются фактом жизни для большинства из нас, особенно в подростковом возрасте. Источник: ABC News.

Существует несколько диких теорий о том, почему люди эволюционировали до того, чтобы иметь прыщи. Одна из идей заключается в том, что маслянистое вещество, вызывающее прыщи, помогает младенцам легче выскальзывать при рождении.

Другая теория заключается в том, что прыщи делают подростков менее желанными для потенциальных партнеров – по крайней мере, до тех пор, пока они не вырастут и не будут способны стать родителями.

Однако если оставить в стороне творческие гипотезы, что же мы на самом деле знаем о прыщах и о том, что их провоцирует? И вот еще вопрос: давить их или нет?

Откуда берутся прыщи

По сути, каждый прыщ – волосяной фолликул, забивающийся бактериями, мертвыми клетками и жировой жидкостью, называемой кожным салом, которое вырабатывает железа, связанная с кожными порами.

Бактерия, вызывающая появление прыщей, известная как Cutibacterium Acnes, является естественным обитателем наших волосяных фолликулов. В некоторых прыщах, например, в классических, заполненных гноем, эти бактерии размножаются, питаясь имеющимся в избытке кожным салом.

«Метаболиты, образующиеся в результате этого питания, вызывают воспалительные процессы», – объяснил профессор Род Синклер, дерматолог из Мельбурнского университета.

В ответ на разрастание бактерий срабатывает иммунная система нашего организма. Лейкоциты направляются в фолликул, где поглощают и переваривают бактерии, а затем погибают. По мере накопления погибших лейкоцитов образуется желтоватая головка прыща, пояснил профессор Синклер.

Он назвал эти воспалительные прыщи «желтыми головками» или пустулами. Впрочем, это лишь один пункт в целом меню различных прыщей, часть которых не вызывает воспаления, к примеру, черные точки.

Возникновение черноголовых прыщей понимается очень неправильно. Их зачастую рассматривают как признак грязной кожи, но их темный цвет – лишь сердцевина прыща, которая открыта для воздуха и чернеет под влиянием кислорода.

«Поэтому, когда вы выдавливаете такие угри, их первый миллиметр черный, а остальная часть имеет кремовый окрас», – заявил Синклер.

Почему прыщи преследуют именно подростков

Наиболее частым провоцирующим фактором появления прыщей является половое созревание, благодаря подростковому приливу половых гормонов, называемых андрогенами.

По словам профессора Синклера, почти каждый подросток в мире страдает от прыщей. «Я не думаю, что на нашей планете есть какая-либо этническая группа, которая была бы избавлена ​​от подростковых угрей».

Андрогены вырабатываются мужчинами и женщинами, они стимулируют выработку кожного сала, играющего центральную роль в образовании прыщей. Хотя угревая сыпь обычно проходит к 30 годам, у некоторых людей она может возникнуть и в 40, и в 50 лет.

Гормональные изменения, вызванные менструацией, беременностью или приемом гормоносодержащих лекарств, также могут вызывать прыщи. И есть доказательства того, что ситуацию может усугубить стресс, вызывающий активацию иммунной системы.

Кроме того, некоторые заболевания могут вызывать прыщи. Например, это побочный эффект синдрома поликистозных яичников. Поэтому, если вы взрослый человек и у вас вдруг появились прыщи, будет разумно обратиться к врачу.

Наследуется ли угревая сыпь

Множество генов связано с прыщами, и есть свидетельства того, что этнические группы с более темной кожей страдают от прыщей в большей степени, чем другие. Но, по словам профессора Синклер, вопрос о возможности наследования прыщей от родителей не является простым.

«Существует так много факторов, которые влияют на возникновение угрей… поэтому они не передаются в семьях каким-либо предсказуемым образом».

Он также отметил, что если вы чувствуете, что прыщей становится больше в жару, то, возможно, это тепловая сыпь или потница. Также риску появления прыщей способствует загрязнение воздуха, а также жирная косметика, поэтому следует выбирать средства с пометкой «некомедогенные», т.е. не блокирующие поры и не образующие черных точек.

Но когда дело доходит до прыщей, вызванных ношением медицинских масок, получивших название «маскне», то, по словам профессора Синклера, в большинстве случаев это не настоящие прыщи, а другое состояние, называемое розацеа.

Шоколад и прыщи

Возможно, вы слышали о роли различных продуктов питания в обострении угревой сыпи. Но научные данные об этом зачастую скудны или неясны.

Например, хотя шоколад на протяжении десятилетий считался причиной появления прыщей, у дерматологов нет единого мнения, что этот продукт является виновником образования прыщей.

Исследования, предполагающие, что отказ от молока или диета из продуктов с низким гликемическим индексом (т.е. мало влияющих на уровень сахара в крови) позволяют снизить риск появления прыщей, до сих пор не дали окончательных результатов.

«Нет значимых данных о том, что именно пища оказывает влияние, и что изменение вашей диеты может эффективно предупредить возникновение прыщей», – заявил профессор Синклер. Однако он также добавил, что допускает несогласие людей с этим мнением.

«Если пациент говорит мне: «Всякий раз, когда я ем шоколад или жареную курицу, у меня появляются прыщи», я отвечаю… «Если есть пища, которая, как вы определили, напрямую вызывает [прыщи], то вам имеет смысл избегать этой пищи».

«Но если вы не определили какую-либо определенную пищу, якобы вызывающую прыщи, то мы не сможем провести точных тестов на аллергию к пищевым продуктам, чтобы идентифицировать это. И маловероятно, что пища действительно влияет на ваши прыщи».

Какие методы лечения прыщей действительно работают

Профессор Синклер отметил, что из множества продуктов, обещающих людям кожу без прыщей, лишь некоторые действительно выполняют эти обещания.

В легких случаях возникновения надоедливых пустул он рекомендовал средства местного применения, содержащие пероксид бензоила. Это химическое вещество существует уже полувека, и его можно прибрести в аптеке без рецепта. Данный антисептик убивает микробы на коже, в том числе C.acnes. Но он близок к отбеливателям, поэтому требуется осторожность при пользовании им с цветными полотенцами и одеждой.

«И в зависимости от чувствительности вашей кожи лучше всего подойдет продукт в виде геля, крема или средства для умывания», – добавил профессор.

К сожалению, для избавления от угрей или серьезных случаев с прыщами может потребоваться лекарство, отпускаемое по рецепту. При воспалительных прыщах врачи обычно назначают препарат изотретиноин, уменьшающий объемы кожного сала, выделяемого в порах кожи.

Но хотя изотретиноин и способен уменьшить рубцевание, для некоторых людей его использование сопровождается побочными эффектами, включающими головные боли и обострение проблем с кожей.

А недавнее исследование изотретиноина показало, что женщинам следует использовать противозачаточные средства при использовании этого препарата (т.е. беременеть нельзя), поскольку он связан с развитием серьезных врожденных аномалий у плода.

Тем, кто не может принимать изотретиноин или обеспокоен его побочными эффектами, дерматологи обычно назначают длительный курс антибиотиков.

Нужно ли выдавливать прыщи

Если оставить их в покое, то прыщи, как правило, лопнут и заживут сами, но обычно ждать этого не хочется. Исследования показывают, что людей очень тянет выдавить прыщ и даже простое слежение за тем, прыщ давят другие, активирует центр удовольствия в мозгу наблюдателя.

Как бы ни было приятно выдавить прыщ, это может усугубить ситуацию. Иногда этот процесс приводит к проникновению в ранку на месте прыща не совсем дружелюбных бактерий, что усугубляет воспаление и затрудняет процесс заживления.

Тем не менее, сообщил профессор Синклер, надеяться, что люди не будут пытаться этого делать – это «принятие желаемого за действительное». Так что, если вы решились выдавить надоедливый прыщ, то вот вам совет от австралийского дерматолога.

«Если у вас имеется полностью созревший прыщ, готовый лопнуть, нужно сжимать его и остановиться при первом появлении крови. А после заклейте это место дезинфицирующим пластырем с микропоркой, чтобы не было соблазна расковырять корку, образующуюся после выдавливания».

Он добавил, что если вы продолжите ковырять и сжимать прыщ уже после того, как появилась кровь, то можете нанести значительный ущерб, который замедлит заживление и способен привести к образованию рубцов.