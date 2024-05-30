Что такое ноотропы и действительно ли они укрепят ваш мозг

Человечество уже давно ищет «волшебный эликсир», что сделает нас умнее, улучшит внимание и память. К примеру, отмечают профессора из Университета Канберры Ненад Наумовски и Эндрю Маккьюн, а также кандидат наук Аманда Булман, традиционная китайская медицина уже тысячелетия назад использовалась для улучшения когнитивных функций. Источник: The Conversation.

Теперь у нас есть ноотропы, известные как умные лекарства, усилители мозга или, иначе, когнитивных функций. Эти средства торгуются в виде жевательных резинок, таблеток и кожных пластырей как в интернете, так и в супермаркетах, аптеках или на автозаправках. Для их покупки вам не нужен рецепт или консультация врача.

Но действительно ли ноотропы укрепляют человеческий мозг? Вот что говорит об этом наука.

Румынский психолог и химик Корнелиус Джурджа ввел термин «ноотропы» в начале 1970-х, описав этим термином соединения, способные улучшить память и обучаемость. Он «собрал» новый термин из греческих слов «ноос» (мышление) и «тропос» (направление).

Ноотропы могут воздействовать на мозг, улучшая передачу сигналов между нервными клетками, поддерживая здоровье нервных клеток и помогая в выработке энергии. Некоторые ноотропы обладают антиоксидантными свойствами, способствуя уменьшению повреждений нервных клеток головного мозга, вызываемых накоплением свободных радикалов.

Посмотрим на четыре наиболее широко используемых человечеством ноотропа.

Кофеин

Возможно, вас удивит то факт, что кофеин является ноотропом. И это объясняет, почему многие из нас начинают свой день с кофе. Этот напиток стимулирует нашу нервную систему.

Кофеин быстро всасывается в кровь и распределяется практически во всех тканях человека, включая мозг. Данный ноотроп увеличивает нашу бдительность, время реакции и настроение, и мы ощущаем прилив энергии.

Чтобы кофеин оказал такое воздействие, вам необходимо употребить 32-300 миллиграммов за раз. Это эквивалентно примерно двум «эспрессо» (для дозы 300 мг). Однако почему такой широкий диапазон в миллиграммах, спросите вы? Генетические вариации конкретного гена (CYP1A2) могут влиять на скорость метаболизма кофеина. Этим объясняется, почему некоторым людям нужно больше кофеина, чем другим, чтобы ощутить нейростимулирующий эффект.

К сожалению, слишком много кофеина может привести к тревожным симптомам и приступам паники, нарушениям сна, галлюцинациям, расстройству кишечника и проблемам с сердцем.

Поэтому взрослым рекомендуется выпивать не более 400 мг кофеина в день, что эквивалентно трем чашкам «эспрессо».

L-теанин

Данный ноотроп поставляется в виде пищевой добавки, жвачки или напитка. Также самая распространенная аминокислота в составе зеленого чая.

Потребление L-теанина в качестве добавки может увеличить выработку альфа-волн в мозге. Эти волны связаны с повышенной бдительностью и восприимчивостью.

Однако его влияние на когнитивные функции до сих пор неясно. Различные исследования, в том числе сравнивающие однократную дозу с ежедневной дозой в течение нескольких недель и в разных группах населения, показывают неодинаковые результаты.

Но согласно данным одного исследования, проведенного в 2013 году научно-исследовательским центром Unilever Colworth House, прием L-теанина с кофеином в качестве добавки способствовали улучшению когнитивных способностей и внимательности. Молодым людям, употреблявшим L-теанин (97 мг) с кофеином (40 мг), удавалось более точно переключаться между задачами после однократной дозы и, по их словам, они были более внимательными.

Еще одно исследование Unilever Colworth House в том же 2013 году, в котором испытуемые принимали L-теанин с кофеином в тех же дозах, что и в предыдущем исследовании, выявило улучшение некоторых когнитивных показателей, в том числе снижение восприимчивости к отвлечению внимания.

Хотя чистый L-теанин переносится хорошо, к текущему моменту относительно мало испытаний на людях, доказывающих, что этот ноотроп работает или безопасен в течение длительного периода времени. Также необходимы более масштабные и длительные исследования по изучению оптимальной дозы.

Ашваганда

В качестве БАДа на основе этого растения, экстракт ашваганды (запрещен к продаже в РФ) широко используется в индийской аюрведической медицине для улучшения памяти и когнитивных функций.

Согласно исследованию ученых Университета Джексонвилла (США), проведенному в 2021 году, 225-400 мг ашваганды ежедневно в течение 30 дней улучшали когнитивные функции у здоровых мужчин. Было отмечено значительное улучшение когнитивной гибкости (способности переключаться между задачами), зрительной памяти (память изображений), времени реакции (реакция на стимул) и исполнительных функций (распознавание правил и категорий, управление быстрым принятием решений).

Подобные эффекты наблюдались, как указывается в данном исследовании, и у пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями.

Тем не менее, подчеркивают авторы статьи, следует быть крайне осторожным в отношении результатов исследований с использованием добавок ашваганды, поскольку исследовательские процессы были относительно небольшими, и в них участники принимали этот ноотроп лишь в течение короткого времени.

Креатин

Настоящее органическое соединение, участвующее в выработке энергии организмом человека, главным образом используется в спортивном питании. Но его употребление также дает когнитивные эффекты.

Согласно систематическому обзору имеющихся данных, опубликованному в 2023-м группой ученых из Великобритании и Канады, у здоровых взрослых в возрасте 66–76 лет после приема креатиновых добавок улучшилась кратковременная память.

Длительный прием креатинового ноотропа также может иметь преимущества. В исследовании ученых Нови-Садского университета (Сербия), отчет о котором вышел также в 2023 году, люди с усталостью после перенесенного COVID-19 принимали 4 г креатина в день в течение полугода и сообщили, что они лучше концентрируются и меньше утомляются. Также креатин способен уменьшить воспаление головного мозга и окислительный стресс, улучшить когнитивные функции и снизить усталость.

О побочных эффектах от креатина в исследованиях сообщается редко. Но среди них называются единичные случаи увеличения веса, кратковременного расстройства ЖКТ, изменений в печени и почках.

В настоящее время, пишут авторы статьи, имеются убедительные доказательства воздействия кофеина и креатина на мозговую деятельность. Но до сих пор нет мнения об эффективности, оптимальной дозе и безопасности прочих ноотропов.

Поэтому, пока у медицинских специалистов не будет больше доказательств, проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем принимать какой-либо ноотроп. Однако ежедневное употребление кофе вряд ли принесет большой вред. По счастью, для некоторых из нас это действительно волшебный эликсир.