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Человечество уже давно ищет «волшебный эликсир», что сделает нас умнее, улучшит внимание и память. К примеру, отмечают профессора из Университета Канберры Ненад Наумовски и Эндрю Маккьюн, а также кандидат наук Аманда Булман, традиционная китайская медицина уже тысячелетия назад использовалась для улучшения когнитивных функций. Источник: The Conversation.

Теперь у нас есть ноотропы, известные как умные лекарства, усилители мозга или, иначе, когнитивных функций. Эти средства торгуются в виде жевательных резинок, таблеток и кожных пластырей как в интернете, так и в супермаркетах, аптеках или на автозаправках. Для их покупки вам не нужен рецепт или консультация врача.

Но действительно ли ноотропы укрепляют человеческий мозг? Вот что говорит об этом наука.

Румынский психолог и химик Корнелиус Джурджа ввел термин «ноотропы» в начале 1970-х, описав этим термином соединения, способные улучшить память и обучаемость. Он «собрал» новый термин из греческих слов «ноос» (мышление) и «тропос» (направление).

Ноотропы могут воздействовать на мозг, улучшая передачу сигналов между нервными клетками, поддерживая здоровье нервных клеток и помогая в выработке энергии. Некоторые ноотропы обладают антиоксидантными свойствами, способствуя уменьшению повреждений нервных клеток головного мозга, вызываемых накоплением свободных радикалов.

Посмотрим на четыре наиболее широко используемых человечеством ноотропа.

Что такое ноотропы и действительно ли они укрепят ваш мозг

Кофеин

Возможно, вас удивит то факт, что кофеин является ноотропом. И это объясняет, почему многие из нас начинают свой день с кофе. Этот напиток стимулирует нашу нервную систему.

Кофеин быстро всасывается в кровь и распределяется практически во всех тканях человека, включая мозг. Данный ноотроп увеличивает нашу бдительность, время реакции и настроение, и мы ощущаем прилив энергии.

Чтобы кофеин оказал такое воздействие, вам необходимо употребить 32-300 миллиграммов за раз. Это эквивалентно примерно двум «эспрессо» (для дозы 300 мг). Однако почему такой широкий диапазон в миллиграммах, спросите вы? Генетические вариации конкретного гена (CYP1A2) могут влиять на скорость метаболизма кофеина. Этим объясняется, почему некоторым людям нужно больше кофеина, чем другим, чтобы ощутить нейростимулирующий эффект.

К сожалению, слишком много кофеина может привести к тревожным симптомам и приступам паники, нарушениям сна, галлюцинациям, расстройству кишечника и проблемам с сердцем.

Поэтому взрослым рекомендуется выпивать не более 400 мг кофеина в день, что эквивалентно трем чашкам «эспрессо».

L-теанин

Данный ноотроп поставляется в виде пищевой добавки, жвачки или напитка. Также самая распространенная аминокислота в составе зеленого чая.

Потребление L-теанина в качестве добавки может увеличить выработку альфа-волн в мозге. Эти волны связаны с повышенной бдительностью и восприимчивостью.

Однако его влияние на когнитивные функции до сих пор неясно. Различные исследования, в том числе сравнивающие однократную дозу с ежедневной дозой в течение нескольких недель и в разных группах населения, показывают неодинаковые результаты.

Но согласно данным одного исследования, проведенного в 2013 году научно-исследовательским центром Unilever Colworth House, прием L-теанина с кофеином в качестве добавки способствовали улучшению когнитивных способностей и внимательности. Молодым людям, употреблявшим L-теанин (97 мг) с кофеином (40 мг), удавалось более точно переключаться между задачами после однократной дозы и, по их словам, они были более внимательными.

Еще одно исследование Unilever Colworth House в том же 2013 году, в котором испытуемые принимали L-теанин с кофеином в тех же дозах, что и в предыдущем исследовании, выявило улучшение некоторых когнитивных показателей, в том числе снижение восприимчивости к отвлечению внимания.

Хотя чистый L-теанин переносится хорошо, к текущему моменту относительно мало испытаний на людях, доказывающих, что этот ноотроп работает или безопасен в течение длительного периода времени. Также необходимы более масштабные и длительные исследования по изучению оптимальной дозы.

Что такое ноотропы и действительно ли они укрепят ваш мозг

Ашваганда

В качестве БАДа на основе этого растения, экстракт ашваганды (запрещен к продаже в РФ) широко используется в индийской аюрведической медицине для улучшения памяти и когнитивных функций.

Согласно исследованию ученых Университета Джексонвилла (США), проведенному в 2021 году, 225-400 мг ашваганды ежедневно в течение 30 дней улучшали когнитивные функции у здоровых мужчин. Было отмечено значительное улучшение когнитивной гибкости (способности переключаться между задачами), зрительной памяти (память изображений), времени реакции (реакция на стимул) и исполнительных функций (распознавание правил и категорий, управление быстрым принятием решений).

Подобные эффекты наблюдались, как указывается в данном исследовании, и у пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями.

Тем не менее, подчеркивают авторы статьи, следует быть крайне осторожным в отношении результатов исследований с использованием добавок ашваганды, поскольку исследовательские процессы были относительно небольшими, и в них участники принимали этот ноотроп лишь в течение короткого времени.

Что такое ноотропы и действительно ли они укрепят ваш мозг

Креатин

Настоящее органическое соединение, участвующее в выработке энергии организмом человека, главным образом используется в спортивном питании. Но его употребление также дает когнитивные эффекты.

Согласно систематическому обзору имеющихся данных, опубликованному в 2023-м группой ученых из Великобритании и Канады, у здоровых взрослых в возрасте 66–76 лет после приема креатиновых добавок улучшилась кратковременная память.

Длительный прием креатинового ноотропа также может иметь преимущества. В исследовании ученых Нови-Садского университета (Сербия), отчет о котором вышел также в 2023 году, люди с усталостью после перенесенного COVID-19 принимали 4 г креатина в день в течение полугода и сообщили, что они лучше концентрируются и меньше утомляются. Также креатин способен уменьшить воспаление головного мозга и окислительный стресс, улучшить когнитивные функции и снизить усталость.

О побочных эффектах от креатина в исследованиях сообщается редко. Но среди них называются единичные случаи увеличения веса, кратковременного расстройства ЖКТ, изменений в печени и почках.

В настоящее время, пишут авторы статьи, имеются убедительные доказательства воздействия кофеина и креатина на мозговую деятельность. Но до сих пор нет мнения об эффективности, оптимальной дозе и безопасности прочих ноотропов.

Поэтому, пока у медицинских специалистов не будет больше доказательств, проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем принимать какой-либо ноотроп. Однако ежедневное употребление кофе вряд ли принесет большой вред. По счастью, для некоторых из нас это действительно волшебный эликсир.