Известный медиамагнат и австралийский миллиардер Руперт Мердок решил жениться в пятый раз. Новой избранницей 93-летнего жениха стала бывшая теща российского предпринимателя Романа Абрамовича 67-летнея Елена Жукова. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mail.

Автор статьи отмечает, что пара уже официально объявила о помолвке. Свадебная церемония должна состояться уже в июне текущего года. Однако миллиардер известен своим непредсказуемым характером. Например, предыдущая свадебная церемония, которая должна была состояться после помолвки медиамагната с Энн Лесли Смит, и вовсе не состоялась. Миллиардер внезапно отменил свадьбу по неизвестной причине.

Примечательно, что после отмены запланированной свадьбы с Лесли Смит всего через пару месяцев австралийский миллиардер уже был замечен во время круиза по Средиземному морю с россиянкой Еленой Жуковой. Известно, что запланированная свадебная церемония должная миллиардера с россиянкой должна пройти в поместье Мердока Морага, расположенном в горах Санта-Моника в США.