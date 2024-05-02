SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) уже заслужил право стать частью русской культуры, считает глава Российского национального Музея музыки Михаил Брызгалов.

Гарантированно говорить о том, какое именно место в русской музыке займет Шаман, пока сложно. Но то, что он станет частью национальной культуры, это точно. Сейчас Шаман настолько популярен, что его имя и песни знает даже тот, кто не следит за современными артистами.

Ярослав «ярко и без разогрева» взлетел на олимп российской эстрады, публикует News.ru слова Брызгалова. Его песни в первые часы после размещения в Сети набирают миллионы просмотров. На его концертах – аншлаги. Песни звучат по радио и на ТВ. Его приглашают на ток-шоу и интервью.

С патриотическим репертуаром Шаман оказался очень ко времени, поэтому его творчество находит отклик в сердцах россиян. Это дает ему право претендовать на место в истории русской музыки, подытожил Брызгалов.