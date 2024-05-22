Блогер Марьям Тилляева рассказала, как телеведущая Виктория Боня продает билеты на красную дорожку Каннского кинофестиваля.

Она пояснила, что многие потенциальные участники мероприятия заранее получают аккредитацию и затем по привычной схеме продают билеты всем желающим по 1-5 тысяч долларов. Однако в этой сфере много мошенников, на которых обжигаются неопытные покупатели.

Виктория Боня в этом году продает билеты на кинофестиваль дороже всех, она берет за них 30 тысяч долларов, отметила Тилляева.

Также она рассказала, что некоторые девушки вообще не покупают билеты, они просто «прыгают с яхты на яхту», выступая в качестве дорогого эскорта.