В Московской области к концу недели синоптики прогнозируют потепление. Температура воздуха должна подняться до 18-20 градусов по Цельсию. По словам агронома и биолога Дениса Терентьева, садоводы и дачники могут реанимировать после майских заморозков пострадавшую растительность.

По словам специалиста, есть четыре основных действия, которые помогут восстановить растения, подвергшиеся заморозкам. Тереньтьев подчеркнул, что реанимировать растения удастся, однако не все. Оптимальный вариант – рассчитывать стоит, что спасти можно лишь 50% высаженных растений.

Комплекс реанимационных мер следует разбить на четыре этапа. Во-первых, следует организовать холодное опрыскивание при помощи мелких капель. В данном случае поможет специальная насадка на шланг. Таким образом, растения будут оттаивать медленно, без сильных температурных перепадов.

Внеплановая подкормка полезными удобрениями. Однако дозы полезностей для растений должны быть минимальными. Также стоит обратить внимание на обработку растений биопрепаратами, способными восстанавливать и корни, и побеги растений.

Кроме того, стоит провести внеплановую обрезку. Удалять нужно полностью части растений, приобретших темный окрас. Восстановить эти части уже нельзя, а их удаление поможет в дальнейшем избежать заболевания растений.